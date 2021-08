Für den 30-Jährigen ist klar: „Da kommt bestimmt etwas Schlechtes raus.“ Der Afghane lebt seit sechs Jahren in Göppingen und betreibt hier ein Geschäft, 2010 kam er als Flüchtling nach Deutschland. Was sich derzeit in seinem Heimatland abspielt, macht ihn fassungslos: „Ich verstehe nicht...