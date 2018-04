Göppingen Mutiger Einsatz soll Vorbild sein

Göppingen / David Stellmacher

Bei den Jugendkulturtagen haben die Stadt und das Netzwerk Jugend herausragendes Engagement mit dem Semmler-Preis für Mut und Zivilcourage ausgezeichnet.

Engagement kann viele Gesichter haben – ob bei beherztem Einsatz für andere, mit einer zündenden Kultur-Idee oder durch das Eintreten in der eigenen Schule: Viele Jugendliche engagieren sich in Göppingen auf verschiedene Art und Weise. Dabei bereichern sie oft nicht nur das eigene Umfeld, sondern schaffen auch nachhaltige Verbesserungen für ihre Mitmenschen vor Ort. Um jenen besonderen Einsatz junger Menschen wertzuschätzen, haben die Stadt Göppingen, die Future-Jugendberufshilfe und das Netzwerk Jugend die Engagierten bei der Verleihung des Semmler-Preises für Mut und Zivilcourage ausgezeichnet. Denn das Miteinander in Göppingen lebe nicht zuletzt vom Engagement all jener, „die sich in besonderer Weise für unsere Gesellschaft und für ihre Mitmenschen einsetzen“, betonten die Veranstalter.

Auf entsprechend große Resonanz stieß die Preisverleihung am Samstagabend auf dem Göppinger Schlossplatz, die im Rahmen der Jugendkulturtage stattfand und viele Interessierte für sich begeistern konnte. Das Bühnenprogramm war dabei betont locker gestaltet, so dass vor allem an die Lebenswirklichkeit junger Menschen angeknüpft werden konnte – denn an diese richte sich die Ehrung besonders, unterstrich Harald Maas, der bei der Bruderhaus-Diakonie das Projekt leitet: „Die Auszeichnung soll zeigen, dass sich viele junge Menschen für unsere Gesellschaft einsetzen. Das geht im Alltag leider oft unter.“ Aus den zahlreichen Vorschlägen und Empfehlungen, die auch in diesem Jahr an die Vertreter von Stadt und Verbänden herangetragen wurden, durfte die Jury drei ganz besondere Projekte prämieren. Als Erstplatzierte wurde die aus dem Iran geflüchtete Göppingerin Kimia Mokari für ihr Theaterstück „Ich bin nicht wie Du, aber wir sind gleich“ mit dem Mut-Preis des Ottenbacher Künstlers Bernd Semmler ausgezeichnet.

Mit ihrem Projekt will die 18-jährige Künstlerin Integration fördern und gegen Vorurteile angehen. „Ich will Flüchtlingen die Möglichkeit geben, über ihre Ängste und Erfahrungen zu sprechen“, sagte die Preisträgerin und betonte, Kultur könne dabei auch als Brücke dienen. „Durch Theater lernt man Menschen kennen, kann Kontakte knüpfen und neue Freunde finden.“

Bei dem Stück, das im Alten E-Werk Premiere gefeiert hatte, sei all dies gut gelungen. Umso mehr freute sich Bernd Semmler, der jungen Regisseurin seinen Mut-Preis als imposante Bronze-Skulptur zu überreichen. Denn „Mut verleiht Flügel“, machte der Initiator und Ideengeber des Preises klar. Nicht weniger eindrucksvoll klangen auch die Geschichten der übrigen Geehrten, die sich über Geldpreise freuen konnten. Der zweitplatzierte 19-jährige Schüler Tayfun Arici berichtete dem Publikum, wie es ihm gelungen war, dank seiner Erfahrung im Kampfsport zwei angreifende Männer in die Flucht zu schlagen – und damit einen Freund vor dem Übergriff zu schützen.

Laura Schnabel wurde für ihr langjähriges Engagement als Leiterin der schulischen Streitschlichter mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit fünf Jahren gemeinsam mit 58 Schlichtern unter ihrer Führung für eine bessere Streitkultur.

Auch weitere Nominierte wurden für ihre kreativen Projekte und besonderes Engagement mit Urkunden ausgezeichnet. Der herausragende Einsatz der Ausgezeichneten für ihre Mitmenschen und das Zusammenleben habe eine wichtige Bedeutung für ganz Göppingen, betonte die Erste Bürgermeisterin Almut Cobet mit Blick auf die Preisverleihung: „Demokratie lebt vom Mitmachen – deshalb sind Projekte wie dieses ein wichtiger Baustein bei der Demokratieförderung.“ Dabei können die jungen Menschen ein Beispiel geben, damit in Zukunft noch mehr Göppinger Zivilcourage zeigen und für ihre Mitmenschen einstehen.

„Wir hoffen natürlich auch, dass sie dabei mit ihrem Engagement zum Vorbild für andere Jugendliche werden“, meinte Jugendkoordinatorin Rebecca Zabel – angesichts des großen Engagements der Göppinger Jugend eine hoffnungsfrohe Perspektive.