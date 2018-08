Bildung Musikschule will mehr Kooperation mit Schulen

Göppingen / SWP

Seit 14 Jahren stellt die Jugendmusikschule Göppingen als staatlich anerkannte Bildungseinrichtung Jahreszertifikate aus. Auch in diesem Sommer haben alle Schülerinnen und Schüler das Zertifikat zusammen mit den Sommerzeugnissen erhalten. Mit dem Musikschul-Zertifikat wird das besondere Engagement der Schüler gewürdigt. Auch die Bildungspartnerschaft mit den allgemein bildenden Schulen wird betont. Das Zertifikat dokumentiert die erfolgreiche Teilnahme am Instrumental- und Vokalunterricht, an Gehörbildung und Musiktheorie, an der Ensemblearbeit, an besonderen Projekten sowie am Wettbewerb „Jugend musiziert“. „Unser Ziel ist es, die Kooperationen mit den allgemein bildenden Schulen zu vertiefen und bereits bestehende Netzwerke auszubauen“, so der Leiter der Jugendmusikschule, Stadtmusikdirektor Martin Gunkel. jms