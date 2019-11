Am Samstag, 2. November, findet wieder die Göppinger Musiknacht statt. 18 Bands an 18 Orten in der Innenstadt erwarten die Besucher. Auch in diesem Jahr können sich die Gäste wieder ihren individuellen Konzertplan erstellen. Zu hören sind die Stilrichtungen Blues, Pop, Rock, Soul und Latin. Der Startschuss für die Musiknacht fällt um 21 Uhr. Gefeiert wird bis weit nach Mitternacht.

Zahlreiche Locations in der Innenstadt

Gespielt wird in den folgenden Locations: Tresor, Rockcafé, City-Bar, Treffpunkt, City Pool, Mayers Lounge, Helmle, Club Bambule/Stadtkirche, Prestige, Writer’s Irish Pub, Schillers Café Bar, Caffe Bozen, Café am Kornhausplatz, Parker Jones, Stadtbesen, Capone und im neuen Baci (ehemals Tina & Tino im Kaiserbau).

Der Club Bambule veranstaltet sein Konzert wieder in der Stadtkirche. Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz wird erneut im Prestige auftreten.

Abendkasse 15 Euro, Vorverkauf 10 Euro

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es bei allen teilnehmenden Gastronomen, beim i-Punkt im Rathaus Göppingen sowie direkt beim Veranstalter, dem Pig-Stadtmagazin. Die Abendkassen sind am Veranstaltungstag bei den Gastronomen ab 20.30 Uhr geöffnet, dort können Tickets zum Preis von 15 Euro gekauft werden.

