Musical Musical-Probe mit zwei Vampiren

Wangen / Annerose Fischer-Bucher

„Die erste Vorführung am kommenden Samstag ist schon ausverkauft, nur für die Sonntag-Vorstellung um 15 Uhr gibt es noch Karten“, sagt Macherin Judith Ehrlich-Schlenker, die in weiten Teilen für das Musical „Für immer jung“ in Wangen verantwortlich ist. Sie spielt selbst eine Hauptrolle und hat vieles einstudiert. Die Wangener schätzen die Musical-Aufführungen ihres Gesangvereins mit dem Dirigenten Andreas Klein und dem Vorsitzenden Klaus Wahl.

Die Vorstellungen in der Gemeindehalle waren bereits bei den letzten drei verschiedenen Musicals ausverkauft, davon das erste 2010 mit dem Titel „Musical – Weltreise“. Mit einem normalen Konzert hole man die Gäste nicht mehr hinter dem Ofen vor, sondern mit einer Show aus Theater und Gesang. Deswegen führe man Musicals auf, in denen „für jeden etwas dabei“ sei, sagt Ehrlich-Schlenker.

Auch im jetzigen Stück geht es um eine Reise: Zwei Vampirmädchen des Grafen Ullrich von Oberzuwäldenstein erleben an ihrem 118. Geburtstag eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Dabei treffen sie Stars wie Elvis, Jackson oder Monroe und frischen ihre alten Bekanntschaften auf. Die Frage, ob man sich alle Wünsche oder Träume erfüllen kann, wenn man unsterblich ist, oder ob das in Langeweile enden könnte, wird in „Für immer jung“ gestellt.

Seit einem Jahr proben etwa 100 Mitwirkende. Ein Probenwochenende vor kurzem hat die vielfältigen Einsätze zusammengeführt. Mittelpunkt ist der Chor – die Jüngsten sind vier, die Ältesten Mitte achtzig – , und es treten eine Tanzgruppe aus Sängerinnen, ein Profi-Tanzpaar (Ramona Ensle, Benjamin Ehrlich) und ein Kinderprojektchor mit 20 Kindern auf, die ebenfalls tanzen. Die beiden Hauptfiguren werden von Judith Ehrlich-Schlenker und Joy Straka verkörpert. Das Musical-Team des Gesangvereins mit Andreas Klein, Heide Schlenker und Judith Ehrlich-Schlenker entwarf eine Idee, in der es meistens um Reisen ging. Dieses Mal eben in die Vergangenheit der beiden Vampire. Dann werden dazu passende Lieder von Andreas Klein vom bekannten Schlager bis zu modernen Charts-Versionen gesucht, bevor Ehrlich-Schlenker die Geschichte dazu schreibt. Für die Kostüme zeichnen dann Feli Stuiber und Heide Schlenker verantwortlich, für Requisiten sind Priska Flaig und Martin Flaig zuständig. Die begleitende Band besteht aus Oliver Rau (Keyboard), Uwe Uebele (Cajon) und Frank Hoffmeyer (Bass).

Info Aufführungen am 28. April, 19 Uhr, (ausverkauft) und am Sonntag, 29. April, 15 Uhr, Gemeindehalle Wangen, Vorverkauf Raiffeisenbank Wangen und vor Beginn an der Tageskasse.