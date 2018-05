Göppingen Mülleimer mit Hundekotbeuteln ausgekippt

Göppingen / SAS

Unbekannte haben auf Spazierwegen rund um Holzheim wiederholt den Inhalt von öffentlichen Mülleimern verteilt. Darunter auch Hundekotbeutel.

Auf die NWZ-Randnotiz hin zum Thema Hundekot vom 25. April, meldete sich eine Leserin bei der Redaktion und widersprach der Annahme, dass eine Kottüte in einem Holzheimer Baum von einem Hundebesitzer dort hingeworfen wurde.

Vielmehr kritisiert die Frau – selbst Hundehalterin wie sie schreibt – dass in Holzheim die Mülleimer am Reutenbergweg oft aus der Verankerung gerissen oder beschädigt werden. „In letzter Zeit tritt dies leider verstärkt, fast jede Woche, auf. Von den Mitarbeitern des Betriebshofes werden die Mülleimer immer wieder instand gesetzt“, erklärt Olaf Hinrichsen, Pressesprecher der Stadt Göppingen. Der Gemeindevollzugsdienst werde den Bereich im Rahmen der Fahrzeugstreife und, soweit möglich, der Abendstreife verstärkt überwachen. Im restlichen Stadtgebiet gebe es derlei gehäufte Beschädigungen von Mülleimern nicht.

Die Leserin vermutet, dass vielleicht Jugendliche in Holzheim die Hundekotbeutel aus den Eimern auf den Wegen verstreuen oder in Gärten werfen. Zu möglichen Verursachern könne die Stadtverwaltung hingegen keine Aussagen machen. Ein derartiges Verteilen der Kotbeutel komme auch an anderen Stellen vor, sagt Hinrichsen.