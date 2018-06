Göppingen Motette zum Maientag

Göppingen / SWP

Die traditionelle Maientagsmotette im Rahmen der Göppinger Maientagsfeierlichkeiten wird am Sonntag, 17. Juni, ab 19 Uhr in der Stadtkirche in diesem Jahr als „Evensong“ gestaltet.

Schüler und Lehrer Göppinger Gymnasien musizieren zusammen mit dem Concerto Vocale und dem Kinderchor der Göppinger Kantorei Werke für Chor und Orgel von Joseph Gabriel Rheinberger, Bobbi Fischer, Ola Gjeilo, Bob Chilcott, Mary Lynn Lightfood und César Franck. Den Orgelpart übernimmt Klaus Rothaupt, der Chor wird von Verena Zahn begleitet. Die Leitung hat Andrea Schöne. Außerdem wird Jörg Seerig zusammen mit Schülern des Neigungskurses Religion des Freihof-Gymnasiums Texte beitragen. Der Eintritt zur Motette ist frei.