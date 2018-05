Göppingen Mondlandschaft mitten in Göppingen

Göppingen / SWP

Wie eine Mondlandschaftet mutet derzeit in Göppingen die Brache zwischen Bleichstraße, Poststraße und Mörikestraße an, nachdem inzwischen auch das Parkhaus dem Erdboden gleich gemacht und der Bauschutt abtransportiert wurde. Die ungewöhnliche Weite mitten in der Stadt wird allerdings nicht bleiben: Private Investoren planen dort, wo bisher das Frey-Center und das Parkhaus standen, ein Einkaufszentrum inklusive Parkdecks. Derzeit wird auf dem Gelände der eigentliche Baustart vorbereitet, die Vermarktung der Handelsflächen ist bereits seit längerem im Gange. Nicht abgerissen wurde der Kaufhof, der auch weiterhin geöffnet ist. Das mehrstöckige Betongebäude ist in der Bildmitte gut zu erkennen.