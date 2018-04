Vernissage Mode als Ausdruck künstlerischer Freiheit

Göppingen / SWP

Bei der Ausstellung mit Bildern und Stoffentwürfen der Göppinger Künstlerin Susanne Birk stand im SPD-Bürgerbüro das Thema Mode im Mittelpunkt des Geschehens. Rund 100 Besucher nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam mit Susanne Birk in die bunte Welt der Stoffe und kreativen Designs einzutauchen.

Wie sehr die farbenfrohen Modeskizzen und Entwürfe die Gäste interessierten, zeigte sich schon zu Beginn der Vernissage – mit rund 100 Gästen war das Bürgerbüro gut gefüllt, als der Göppinger Landtagsabgeordnete Peter Hofelich die Besucher begrüßte. Im Anschluss führte Susanne Birk, die als freischaffende Künstlerin tätig ist und auch beruflich aus der Modewelt kommt, das Publikum in die Konzeption ihrer Werke ein. Das subtile Farbgespür der prächtigen Entwürfe und Modeskizzen zog die Besucher dabei rasch in den Bann der Ausstellung. Neben großformatigen Acrylbildern waren es vor allem Elemente wie frühlingshaft ausgestaltete Stoffentwürfe, die das Interesse des Göppinger Publikums auf sich zogen. Viele Gäste nutzten die Vernissage, um mit der Künstlerin über die Werke und deren Entstehung ins Gespräch zu kommen. Die besondere Mischung aus fröhlich-bunten und gedeckten Kunstwerken avancierte so schnell zum Publikumsmagneten.

Das bunte Treiben sei ein gelungenes Zeichen dafür, dass „Kunst verbindet und offene Kommunikation schafft“, meinte Peter Hofelich. Unterschiedliche Menschen, Milieus und Erfahrungswelten miteinander ins Gespräch zu bringen, schaffe nicht zuletzt Möglichkeiten des politischen Austausches – dass dies bei der Vernissage gut gelang, zeige, wie sehr Kunst und Kultur verbinden und kreatives Denken anregen können: „Mit Veranstaltungen wie der jüngsten Vernissage leben wir als Göppinger SPD und als Abgeordnete dieses Grundverständnis. Denn die künstlerische Freiheit ist untrennbar mit der Aufklärung und ihren freiheitlichen Errungenschaften unserer Demokratie verbunden“, betonte Hofelich absschließend.

Info Interessierte können sich die Werke von Susanne Birk in den nächsten Wochen und Monaten zu den üblichen Bürozeiten bei einem Besuch im SPD-Bürgerbüro (Schillerplatz 10, Göppingen) ansehen.