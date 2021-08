Ganz besondere Töne konnten die Passanten am Dienstag auf dem Kornhausplatz in Göppingen auf sich wirken lassen, ja sogar selbst zu Klangcollagen beitragen. Mit dem mobilen Stadtstudio Göppingen startete das umfangreiche kulturelle Programm der Staufer-Festspiele in diesem August.

Unter der künstlerischen Leitung von Alexander Kuhn laden professionelle Musiker Menschen in ganz Göppingen ein, ihre individuellen Beiträge mit den unterschiedlic...