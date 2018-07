Fest Mit Fest im Park starten die Ferien

Das Programm

Das Sommerfest im Park beginnt am Freitag 27.Juli, und geht bis Montag 30. Juli. Am Freitag spielt von 12-24 Uhr, die Band Ncognito, am Samstag: 17-1 Uhr, The Browsowskeys Der Familiensonntag mit Frühschoppen geht von 10-20 Uhr mit der Musikapelle Hohenstaufen und Pepe de Alida & La Diri, am Montag sind von 17-23 Uhr „Die Spieler“ zu hören.