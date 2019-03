Die Göppinger Ernährungsberaterin Maren Scheible tourt mit einer Vortragsreihe zu acht Gastgeberinnen. Der Erlös wird gespendet.

Essen fängt beim Einkaufen an. Im Supermarkt verliert der Gewohnheits-Mampfer oft den Kampf gegen die ausgefuchste Nahrungsmittel-Industrie – und gegen die eigene Bequemlichkeit. Auf dem Markt einkaufen sei das Mittel der Wahl, sagt Maren Scheible, Ernährungsberaterin und Mentalcoach aus dem Göppinger Stadtbezirk Holzheim.

Wer aber doch zwischen den sich biegenden Supermarkt-Regalen umher mäandert, sieht sich auf Etiketten mit viel Kleingedrucktem konfrontiert. Dann kann er oder sie sich von 70 verschiedenen Begriffen für „Zucker“ verwirren lassen, Stabilsatoren, Aromaverstärker, Geschmacksstoffe auswendig gelernt haben. Oder man befolgt die einfache Regel: „Was ich nicht verstehe, darf getrost wieder ins Regal zurück“, findet Maren Scheible. Sie ist nicht nur eine Verfechterin von Lebensmitteln, die nicht durch den Wolf der Lebensmittel-Industrie gedreht wurden („Esst einfach, was die Natur uns schenkt“). Sie kann auch erklären, welche Grundbausteine der Nahrung wichtig sind, wie eine gesunde Basis aussieht, die dann auch mal die Schokoladen-Sünde am Abend verzeihlich macht. Sie will ihr Wissen weitergeben, und damit auch noch was für den sozialen Zweck tun.

Kampf gegen die Müdigkeit

Und das geht so: In acht Vorträgen in Göppingen und Uhingen will Maren Scheible die Zuhörer für eine ausgewogene Ernährung begeistern. „Futter dich fit“ ist nicht nur ein schlagkräftiger Titel für die Reihe. Sieben der acht Vorträge haben jeweils eine andere Gastgeberin mit eigenem Bonus-Schwerpunkt, je nach Profession (siehe Infobox). Maren Scheible will aufzeigen, wie man sich mit einfachen Mitteln beweglicher im eigenen Körper fühlt und die Müdigkeit schwindet.

Den Auftakt macht die Ernährungsberaterin aber am Mittwoch, 3. April, im Göppinger Bürgerhaus mit der provokanten Frage: „Was gibt’s denn heut zum Essen?“ Damit thematisiert sie auch die Gleichstellung zwischen Mann und Frau in der Küche. Mit der ist es oft nicht weit her, auch weil überkommene Rollenbilder schier unausrottbar durch die Küchentürritzen drängen.

Mit Erlös werden Kitas unterstützt

In den kommenden Monaten folgt die Futter-Dich-Fit-Tour. Dabei ist die Reihe tatsächlich ein Frauenprojekt und soll sich in das Rahmenprogramm des Weltfrauentags fügen. Einige der sieben Gastgeberinnen der Vorträge haben Maren Scheible angesprochen. „Und dann ist das immer größer geworden.“ Die gebürtige Hanseatin und studierte Kommunikationswissenschaftlerin hat sich vor zehn Jahren nach Ausbildung als Ernährungsberaterin und Coach selbstständig gemacht.

Mit dem Erlös der Reihe werden örtliche Kitas und ihre Teilnahme am EU-Schulfruchtprogramm gefördert. Die Zielgruppe ist breit, aber gesunde Ernährung – vor allem auch der Kinder – immer noch hauptsächlich Frauensache, berichtet Scheible aus ihren Erfahrungen. In der Schwangerschaft und im Kleinkindalter werden die Grundlagen gelegt: Je später man in den Kindern den Aroma-Junkie oder den Energieüberschuss bekämpft – wie ihn zum Beispiel auch Fruchtsäfte liefern – desto schwieriger wird die Umstellung der Geschmacksentwicklung. Auch wenn das vor allem Frauen interessiert: Männer sind nicht raus. Maren Scheible verspricht „alltagstaugliche Ideen, was die Familie tun kann, damit Essen ein Erlebnis wird“. Auch Männer können Spaß an gesunder Nahrung vorleben. Klar ist: Essen sollte nie mit schlechtem Gewissen verbunden sein.

Info Mehr unter www.futterdich.fit, Mailadresse: mail@m-arena.de

