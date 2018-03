Politik Ministerin staunt über Mink

Göppingen / Von Helge Thiele

Bevor Nicole Hoffmeister-Kraut erfuhr, auf welchen Gebieten sich Unternehmer Hilfe von der Politik erhoffen, tauchte die Wirtschaftsministerin des Landes ein in die Welt der technischen Bürsten. Die CDU-Politikerin, die selbst Unternehmerin ist, besichtigte die Firma Mink in Jebenhausen und machte sich ein Bild von der Erfolgsgeschichte des Weltmarktführers. 430 Beschäftigte – davon zehn Prozent Auszubildende – kümmern sich an zwei Standorten in dem Göppinger Stadtbezirk um die Entwicklung und Herstellung hochmoderner Bürstensysteme. Diese dienen zum Beispiel dem schonenden Transport sensibler Bauteile in der Produktion, dem Verpacken von Tabletten, dem Schutz von Windkraft-Rotoren gegen Umwelteinflüsse und Tiere, dem Schutz von Kabeln vor Staub und Überhitzung oder dem Entgraten von Alu-Felgen in der Automobilindustrie. „Je komplizierter ein Produkt, desto interessanter ist es für unser Unternehmen“, brachte Mink-Chef Peter Zimmermann den Ehrgeiz des 1845 in Stuttgart gegründeten Betriebs auf den Punkt.

Die Ministerin, auf Einladung der CDU-Landtagsabgeordneten Nicole Razavi nach Göppingen gekommen, zeigte sich im Beisein von Oberbürgermeister Guido Till beeindruckt von den Zahlen und der Firmenphilosophie. 2006 hatte Mink eine „Unternehmenskultur des Mitdenkens“ aufgebaut, die Personalfluktuation im Betrieb ist gering. Das Werk IV wurde erst vor wenigen Monaten in Betrieb genommen, auf einem weiteren Grundstück, das die Stadt Mink verkauft hat, soll die Expansion weitergehen. Die Platzprobleme vieler mittelständischer Betriebe ließ die Ministerin feststellen: „Wir haben in Baden-Württemberg derzeit ein Flächenproblem, bei Wohnen und Gewerbe. Wir müssen deshalb neue Denkansätze generieren.“ Es sei nicht im Interesse des Landes, dass Betriebe, die vor Ort nicht erweitern könnten, sich neue Standorte suchen müssten.

Zimmermann nutzte den Besuch der Ministerin, um auf ein anderes Problem hinzuweisen: Missstände im Bereich Bildung. Marode Schulen und schlechte IT-Ausstattung: „Das darf nicht sein“, meinte der Firmenchef. Sein Unternehmen setze auf die Jugend. „Aber wir stellen eine kontinuierliche Verschlechterung unserer Bewerber fest. Einigen Lehrlingen müssen wir fundamentale Dinge beibringen.“ Zum Beispiel im firmeneigenen „Höflichkeitsseminar“. Bei der IHK diskutierte Nicole Hoffmeister-Kraut danach mit Unternehmern. Wichtigstes Thema: die Digitalisierung und die nötige Infrastruktur. IHK-Vizepräsidentin Edith Strassacker stellte die Frage in den Raum: „Was nützt das beste digitale Geschäftsmodell oder Industrie 4.0, wenn das Internet zum Engpass wird?“