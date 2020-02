Der rasante Anstieg der Mieten in Deutschland hat nun offenbar auch mittelgroße Städte im Dunstkreis von Ballungsräumen erreicht. Laut einer Pressemitteilung des Portals immowelt.de liegt die so genannte „Median-Miete“ in Göppingen nun bei 9,40 Euro pro Quadratmeter und damit rund 15 Prozent höher als noch vor einem Jahr.

Das Wort „Median“ bedeutet, dass etwa die Hälfte der Mieten unter diesem Wert liegen und die andere Hälfte über diesem Wert. Es ist also nicht mit dem mathematischen Durchschnitt zu verwechseln. Dieser dürfte deutlich niedriger liegen, da es in der Industriestadt Göppingen auch viele bescheidene Wohnlagen gibt. Vom Deutschen Mieterbund Esslingen-Göppingen war auf Anfrage jedoch keine Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung zu erhalten.

Göppinger Mietspiegel noch in Arbeit

Bekannt ist, dass es in Göppingen keine verlässliche Berechnungsgrundlage für Mietwohnungen gibt. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, noch in diesem Jahr einen offiziellen Mietspiegel erstellen zu lassen.

"Stark steigende Mieten sind kein exklusives Phänomen in Großstädten – wir beobachten auch in etlichen mittelgroßen Städten einen zunehmenden Preisdruck am Wohnungsmarkt. Vor allem dort, wo Ballungsräume in rund einer Stunde erreichbar sind, steigen die Preise", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt. "Das hohe Preisniveau von Metropolen und Großstädten strahlt also mittlerweile weit über den Speckgürtel hinaus ab und erreicht angrenzende Regionalzentren."

Nähe zu Stuttgart treibt die Preise

Die Nähe zum hochpreisigen Stuttgart gepaart mit einer starken wirtschaftlichen Entwicklung sorgten in Göppingen für eine gesteigerte Nachfrage nach Wohnraum, heißt es. Eine verstärkte Bautätigkeit in der Region könnte sich in Zukunft jedoch mäßigend auf das Mietniveau auswirken, glauben Beobachter.

Teure Speckgürtel, günstiges Ostdeutschland

Der Vorjahresvergleich der Angebotsmieten für Wohnungen in 109 deutschen Mittelstädten von immowelt.de zeigt: Stärkste Steigerungen im günstig zum Rhein-Main-Gebiet gelegenen Aschaffenburg auf 10,50 Euro pro Quadratmeter (+18 Prozent), in Bocholt auf 7,40 Euro (+16 Prozent) und in Göppingen auf 9,40 Euro (+15 Prozent). Die höchsten Medianpreise in Baden-Württemberg gibt es laut Immowelt in Sindelfingen und Konstanz (je 11,80 Euro) sowie Tübingen (11,70 Euro). Günstigste Mieten im Osten: Gera (5,10 Euro), Görlitz (4,80 Euro) und Plauen (4,50 Euro).

Berücksichtigt wurden ausschlißelich Angebotspreise. Die Mietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Betrachtet wurden die mittleren Angebotsmieten für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern in Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.