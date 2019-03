Gospel Messiah: Gospelmusical erzählt Geschichte neu

Göppingen / SWP

Der Projektchor unter der Leitung von Patrizia Heil und Johannes Frühbauer führt am 16. und 17. März das Chormusical „Messiah“ auf. Bei den Aufführungen im Rahmen der Abendgottesdienste für Ausgeschlafene in der Oberhofenkirche führt Jessica Eckhoff Regie.

Die drei Mal 600 Platzkarten für die Chorkonzerte waren nach einem Tag verteilt. Dennoch besteht nach den Erfahrungen bisheriger Konzerte die Möglichkeit, einen der drei Gottesdienste live mitzufeiern. „Man muss einfach ‚auf Verdacht hin’ kommen und hoffen, dass Karten zurückgegeben oder nicht eingelöst wurden“, rät Pfarrer Andreas Weidle.

Messias stellt Fragen an das Leben, setzt Akzente mitten im Alltag, bringt durcheinander, was fest scheint. Und Marie, eine junge Frau aus Göppingen, hat den Eindruck, in seiner Spur ihr eigenes Leben nochmal ganz anders kennenzulernen. Der 120-köpfige Projektchor der Stadtkirchengemeinde Oberhofen bereitet sich auf das Gospelmusical vor, das die biblischen Geschichten im modernen Sound präsentiert. Eine Live-Band um Uli Schwenger und Mathias Ade begleiten Chor und Solisten. Pfarrer Andreas Weidle holt mit Texten den Messias ins Heute und nach Göppingen, und Schauspieler probieren aus, was es heißt, das Menschsein dem Menschensohn abzuschauen.

„Das Stück ist eine Herausforderung“, meint Chorleiterin Patrizia Heil. „Das Umgehen mit großem Chor und der Versuch, die alte Geschichte nochmal ganz anders zu erzählen und zu interpretieren, ist ein Wagnis.“ „Und eine Auseinandersetzung“, ergänzt Weidle schmunzelnd. „Inzwischen haben wir die zwölfte Dehbuchfassung erarbeitet!“

Info Termine sind am Samstag,

16. März, 19 Uhr, und Sonntag, 17. März, 16 und 19 Uhr. Kurzentschlossene können auf zurückgegebene Karten hoffen, die jeweils 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn neu verteilt werden.