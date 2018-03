Defekt Mensa soll nach den Ferien wieder öffnen

Göppingen / SWP

Die Mensa des Beruflichen Schulzentrums an der Göppinger Öde soll nach den Ferien wieder öffnen.

Die Reparaturarbeiten an der defekten Lüftungsanlage in der Mensa des Beruflichen Schulzentrums an der Göppinger Öde sollen während der Osterferien abgeschlossen werden. Das teilte das Landratsamt gestern auf Anfrage mit. „Nach den Ferien soll der Mensa-Betrieb wieder ganz normal laufen“, betonte Pressesprecherin Julia Schmalenberger. Auch gestern blieb die am Donnerstag vom Pächter geschlossene Mensa zu. Von Seiten des Landratsamts wäre es möglich gewesen, die Mensa gestern, am letzten Schultag, zumindest provisorisch wieder zu öffnen. Der Pächter habe sich jedoch bereits anders entschieden, sagte Schmalenberger. In einem Aushang an der Mensa war das Landratsamt harsch kritisiert worden.