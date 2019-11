Zu den Meisterkonzerten des Kulturkreises Göppingen kommt Renaud Capuçon am Mittwoch, 20. November, mit seinem Klavierpartner Guillaume Bellom und drei großen französischen Violinsonaten von Claude Debussy, Maurice Ravel und César Franck in die Stadthalle.

„Panette“-Geige von 1737

Er spielt die wert- und wundervolle Guarneri-del-Gesù-Geige „Panette“ von 1737, die 50 Jahre lang im Besitz seines Lehrers Isaac Stern war. Und er spielt sie mit einem singenden, intensiven Ton, von dem die internationale Fachpresse schwärmt: Der französische Ausnahme-Geiger Renaud Capuçon ist seit mehr als 20 Jahren ein Fels in der Brandung der hart umkämpften Klassikszene – mit über 30, gleichermaßen makellosen, vielfach preisgekrönten CDs und einem vollen Konzertkalender, der Termine in allen großen Konzertsälen und bei den wichtigsten Festivals rund um den Globus umfasst. Doch das ist längst nicht alles! Daneben betreibt Renaud Capuçon auch noch sein eigenes Musikfest „Festival de Pâques“ (Osterfestival) in Aix-en-Provence – unter generösen Bedingungen, mit Freunden, jährlich zehn Tage lang. Für einige Jahre hat er außerdem das kleine, feine, einst von Herbert von Karajan angelegte Winterfestival in St. Moritz wiederbelebt, und seit 2016 leitet er „Les Sommets Musicaux“ in Gstaad.

Es sind noch Karten erhältlich

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bereits um 19.20 Uhr führt Volker Rendler-Bernhardt vom Kulturkreis in das Programm des Abends ein. Es gibt noch Karten beim ipunkt im Rathaus, Telefon (07161) 650-4444, an der Abendkasse sowie im Internet unter https://kulturkeis-goeppingen.de.