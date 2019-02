Meisterkonzert Meisterklarinettistin spielt in Göppingen

Göppingen / SWP

Jazzinspirierte Klassik aus Amerika präsentieren der Kulturkreis und das Kulturreferat Göppingen im Meisterkonzert am Mittwoch, 27. Februar, in der Stadthalle. Zu Gast sind die Klarinettistin Sharon Kam und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie.

Lange haben die US-amerikanischen Komponisten nach einem eigenen Ton, einem unverwechselbaren Stil in der sogenannten klassischen Musik gesucht – nach etwas, was sie von der prägenden europäischen Tradition unterscheidet. Sie fanden dieses gewisse Etwas zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jazz, der die Kunstmusik inspirierte und ganz neue Klänge und Rhythmen in die Konzertsäle Amerikas und der ganzen Welt brachte.

Hörbar vom Jazz inspiriert ist zum Beispiel das Klarinettenkonzert, das Aaron Copland, Vaterfigur der US-amerikanischen Kunstmusik, 1947/48 für die Jazzlegende Benny Goodman schrieb. Oder das Concerto for Clarinet des „King of Swing“ Artie Shaw (1940), der selbst ein begnadeter Klarinettist war. Beide Werke stehen am 27. Februar auf dem Programm des Meisterkonzerts mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie und der israelischen, mittlerweile in Hannover lebenden Klarinettistin Sharon Kam.

Seit Langem zählt Kam zur Weltspitze ihres Fachs. Schon vor 16 Jahren hat Sharon Kam die beiden Werke mit dem London Symphony Orchestra auf CD eingespielt. Diese wurde mit dem Echo-Klassik und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Nach Göppingen kommt Sharon Kam in Begleitung des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie unter seinem Chefdirigenten Garry Walker, das außerdem die beliebte Gershwin-Rhapsodie „Ein Amerikaner in Paris“ und von Leonard Bernstein „Three Dance Episodes“ spielt sowie von Duke Ellington „Harlem“, komponiert für den Dirigenten Arturo Toscanini.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bereits um 19.20 Uhr führt Ulrike Albrecht vom Kulturkreis in das Programm des Abends ein. Es gibt noch Karten beim i-Punkt im Rathaus Göppingen, Telefon (07161) 650-4444, unter www.kulturkreis-goeppingen.de und an der Abendkasse.