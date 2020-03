„Zu keinem Zeitpunkt wurde meine Praxis geschlossen, vor allem nicht auf Anordnung des Gesundheitsamtes“, betont Dr. Oliver Bernas, der zusammen mit Dr. Alexandra Rauch eine Praxis in der Ebertstraße in Eislingen betreibt. Die Praxis arbeitete regulär, wie andere Ärzte auch, im Notfallbetrieb. Das heißt, werden Notfallpatienten behandelt. Der Internist wundert sich über unseren Bericht, in dem es hieß, die Praxis Bernas sei wegen eines Coronafalls geschlossen gewesen. Das sei nie der Fall gewesen, betont der Arzt. Er habe dies nur befürchtet, weil ein Verdacht bestand, und darüber seinen Kollegen Dr. Marco Höpfner informiert. Der Coronatest sei aber negativ gewesen. Höpfner, der mit unserem Berichterstatter sprach, hat dies falsch verstanden. Er räumte dies ein.