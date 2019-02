Stadtkirche Matinee: Klaus Rothaupt spielt Orgel

Göppingen / SWP

Eine Orgelmatinée spielt Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt am Sonntag in der Göppinger Stadtkirche. Zwei Werke von Johann Sebastian Bach eröffnen das Programm: Präludium und Fuge h-Moll BWV 544 und das Choralvorspiel „Schmücke dich, o liebe Seele“ BWV 564, aus den 18 Leipziger Chorälen. Von César Franck folgt „Prélude, Fugue et Variation“ op. 18. Zum Abschluss des Programmes erklingen zwei Sätze aus der „Sonntagsmusik“ (1958) des tschechischen Komponisten Petr Eben. Im Jahr 2000 spielte Petr Eben auf Einladung von Klaus Rothaupt in der Stadtkirche mit eigenen Orgelimprovisationen zu Texten des böhmischen Philosophen Jan Amos Comenius. Vor dem Konzert gibt Klaus Rothaupt eine Einführung in das Programm.