Gut gefüllt war die katholische Kirche „Zur heiligen Familie“ in Faurndau am Samstagabend. Klein und groß sind zusammengekommen um Sankt Martin zu feiern. Diakon Eckhard Schöffel eröffnete den Gottesdienst und erklärte die Wichtigkeit des Heiligen. Der verkleidete St. Martin erzählte den Kindern seine Geschichte. Ungeduldig warteten alle, bis endlich die Laternen von den Ministranten entzündet wurden. Dann begleiteten rund 350 Leute St. Martin und sein Pferd zum Stiftsbogen vor der Stiftskirche. Dort ging die Geschichte weiter und gespannt beobachteten alle die Mantelteilung. Geprobt habe man das Martinsspiel nicht mehr, schließlich sei man schon ein eingespieltes Team erklärte Schöffel.

350 Teilnehmer in Faurndau

Er freute sich auch, dass so viele gekommen waren: „Das Martinsspiel und die Laternen locken oft auch Menschen anderer Religionen in die Kirche – so können wir alle gemeinsam St. Martin feiern“. Auch der evangelische Pfarrer Johannes Wahl war anwesend und erklärte den Kindern, dass man heute zwar nicht mehr seinen Mantel teile, aber dafür auf anderen Wegen Barmherzigkeit zeigen könne. Dann war es endlich soweit und die von dem Förderverein des Kindergarten St. Gallus gespendeten Martinsbrezeln konnten gesegnet und an die wartenden Kinder verteilt werden. Im Anschluss schenkte der Kirchengemeinderat Kinderpunsch und Glühwein aus.

Klein, fein und heimelig in Eschenbach

Klein, fein und heimelig – beim 20. Eschenbacher Martinimarkt konnten die Besucher – bei einem zugegebenermaßen kurzen Bummel – einmal mehr Dekoratives für die Advents- und Weihnachtszeit erstehen und erste Weihnachtsgeschenke eintüten. Auch wärmende Socken und Mützen gab es zuhauf. Ob gestrickt, genäht, gehäkelt, gesägt, gebastelt oder getont – die Martinsmarkt-Beschicker hatten wieder alles selbst und mit viel Liebe in Handarbeit hergestellt. An „Krautmichels Stehbar“ in Grüppchen zusammen stehen, den ersten Glühwein des Jahres trinken und dazu etwas Leckeres essen, gehörte natürlich ebenfalls dazu. Kartoffelsuppe oder Fleischspieß, Waffeln oder Kartoffelpuffer, Feuerwurst oder Chili con Carne? Die Besucher hatten die Qual der Wahl.

St. Martin auf dem Pferd

Und was wäre ein Martinsmarkt ohne „Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne“ beim gemeinsamen Laternenlauf von Klein und Groß zum Martinsspiel am Martinsfeuer? Nach Einbruch der Dunkelheit ging’s los in Richtung Bolzplatz am Bahnhäusle, wo schon St. Martin auf seinem Pferd wartete. „Mein Licht ist aus, wir geh’n nach Haus“, klang es beim Heimweg durch die Straßen. Oder doch noch ein kleiner heißer Absacker an der Krautmichelbar? Danach hieß es endgültig: „Rabimmel-rabammel-rabumm.“

Glockengeläut vom Büttel in Gruibingen

Der 26. Gruibinger Martinimarkt erfreute sich an vielen gutgelaunten Gästen. Mit Glockengeläut eröffnete Rudolf Härle in seiner Paraderolle des Dorfbüttels, den Markt. Die Besucher kamen traditionell zur frühen Mittagszeit um ihn zu sehen und seiner launigen Auftakt-Rede zu lauschen. „Wir essen traditionell die leckere Gulaschsuppe, dann ist schon gekocht“, gestand die Gruibingerin Sigrid Eberhardt lachend.

„Ich trinke gerne einen Glühwein, am liebsten den von der Evangelischen Kirchengemeinde“, so Irene Frasch vom Bastelteam der Martinsbücherei. Alle Vereine und Institutionen waren vertreten beim Martinimarkt. Zahlreiche Verkaufsstände lockten den Blick auf Weihnachtliches und Warmes für den kommenden Advent und die Winterszeit. Traditionelles, wie die Bastelstube in der Grundschule, wo die Martinsbücherei einlädt, hatte seinen festen Platz im prallen Marktprogramm.

Gute Wetterbedingungen

Neu dagegen sei, laut Ankündigung von Bürgermeister Roland Schweikert, eine Theateraufführung der Theater AG und eine Tanzaufführung der „Peanuts“ am frühen Nachmittag. Noch viel mehr hieß es zu entdecken, bei Spiel und Spaß. Die Himmelsschleusen blieben zu aller Freude zu und die Sonne wagte sich auch heraus. Gut gelaunt zeigten sich die Besucher in der Gemeinschaft an der alten Turnhalle in „Margarita superior valensis“, wie der geschichtskundige Dorfbüttel „sein Gruibingen“ eingangs titulierte.