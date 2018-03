Kabarett Martin Luther King für Arme

Uhingen / Axel Raisch

Seit dem Ende der DDR und den prickelnden Reden von deren Staatsrastvorsitzenden hat man den Begriff „Kapitalismus“ wohl nicht mehr so oft gehört wie in Christoph Siebers Programm „Hoffnungslos optimistisch“, mit dem er am Freitag im trotz Fußballkonkurrenz vollbesetzten Uhinger Uditorium gastierte.

Damit sind die Übereinstimmungen aber schon weitgehend aufgebraucht. Sieber ist spritzig, vielseitig, rasant, witzig bis zur Schmerzgrenze und einer der unterhaltsamsten Schwarzmaler, die es gibt. Anders als bei der Wandlitzer Bande werden auch keine Potemkinschen Dörfer gebaut, sondern Fassaden eingerissen. Krieg den Palästen, den Finanzpalästen vor allem.

Nach kurzer Zeit ist auch für diejenigen, die Sieber noch nie live oder im Fernsehen gesehen haben, klar, wohin die Reise geht: „Keine zehn Minuten, und ich hab‘ dieses Scheißsystem erklärt“. Fazit: Es geht zutiefst ungerecht zu, gewollt, gesteuert, und alle machen mit. Denn vom mündigen Bürger übrig geblieben sei nur noch der Konsument, dessen Lebensmotto sei, „bei dem Preis kannste nix falsch machen“, erklärt Volkspädagoge Sieber.

Die große Lethargie im Land werde auch durch die nicht enden wollende Kanzlerschaft Merkels deutlich. „Ein Land, in dem wir gut und gerne leben – das klingt doch schon nach Hospiz. Wir haben doch schon aufgegeben“, glaubt Sieber, um für die vernichtende Charakterisierung der Deutschen auch Hölderlins Hyperion als Kronzeugen heranzuziehen.

Sieber redet, liest und singt sich auf die verwaisten Barrikaden einer satten, in den Institutionen angekommenen Gesellschaft, die ihren revolutionären Impetus mittlerweile im Besuch einer Kabarettveranstaltung unter ihresgleichen erschöpft sieht. Sieber weiß das, er ist Realist. Aber auch Utopist. Mit Selbstironie und dem einen oder anderen Rempler versucht er, das Publikum auf alte Pfade zurückzuführen, zu reaktivieren, wieder Appetit auf Revolution zu machen. Dazu gehört auch das entsprechende Namedropping, von Che Guevara bis Dutschke.

Treffend führt er vor, was passiert, wenn hohle Phrasen die Substanz der Realwirtschaft ersetzen. Mit dem Monolog eines Bäckers, der zwar viel über Rating, Break Even, Cash Flow und so weiter schwadronieren kann, nun aber kleinere Brötchen backen muss. Seine einzige Rettung: Er ist für seinen Flecken Laiblingen „too big to fail“.

Die immer wieder eingeschobenen Lesungen des mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten sind so etwas wie große Literatur, auch dank des mit großer schauspielerischer Souveränität erfolgten Vortrags.

Mit bestechenden Vergleichen erklärt er manche Absurdität. Etwa den Umstand, dass die Finanzierung der Zulassungsbehörde für Arzneimittel großteils durch Beiträge der Pharmaindustrie erfolgt, was er für so sinnvoll hält, als ob Al Kaida mit den Sicherheitskontrollen auf dem Flughafen betraut würde. Oder bei dem von der Politik erdachten Pass-Entzug für islamistische Gefährder, den Sieber höchstens für hinderlich bei der Verteilung der versprochenen 72 Jungfrauen ansieht – „gerade wenn man in Einzelteilen ankommt“. Die Düsternis seines Humors ließe so manchen Engländer erblassen. Aber auch er leidet unter den sich nivellierenden Eigenheiten der Nationen. Franzosen mit E-Zigarette? Geht gar nicht! Wenn sich jetzt auch noch die Engländer am Strand mit Sonnenmilch eincremten, sei Europa endgültig am Ende, sagt Sieber.

Statt mit einer Zugabe endet er mit „einer Zumutung“. Er entwirft die Vision alternativer Wege für die Zukunft im Stile eines Martin Luther King für Arme. Denn die sozial Schwachen sind sein Anliegen. Daher gibt’s von dem gebürtigen Balinger auch Seitenhiebe auf die wohlhabende Region. Als „Hans-Dieter“ überzeichnet er einen dekadenten, neureichen Charakter mit Scampi-Essen für Afrika und Schampussaufen für Obdachlose.