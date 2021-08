Gelbe Warnweste, Greifzange und Müllsack – so ist Martin Bender häufig in der Stadt zu sehen. Er lebt gerne in einer sauberen Umgebung. Und weil die heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wurde er selbst aktiv und schloss sich der weltweiten Bewegung „Cleanup“ an. Seit einiger Zeit organisiert der 51-Jährige die Aktionen in Göppingen und freut sich, dass es inzwischen immer mehr Menschen sind, denen nicht egal ist, ob Zigare...