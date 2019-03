Göppingen / SWP

Nur eineinhalb statt wie bisher fast zweieinhalb Kilometer lang wird die Strecke des Göppinger Maientagsumzugs in diesem Jahr sein. Aufgrund der vielen Baustellen in der Innenstadt werde der Festzug am 1. Juni gestrafft, dadurch aber aufgewertet, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Umzug führe dieses Jahr nicht an Baugruben und -zäunen vorbei, sondern beziehe neben Markt- und Schlossplatz diesmal auch den Schillerplatz ein.