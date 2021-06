An diesem speziellen Maientag 2021 soll dieses Jahr ein Souvenir erinnern, das es im Rathaus zu kaufen gibt: ein für den Maientag gestalteter Sonderwagen des Modellbahnherstellers Märklin. Interessierte können das Souvenir unter Tel. 650-4444 oder per E-Mail – ipunkt@goeppingen.de – bestellen und im iPunkt in der Hauptstraße 1 abholen.