Göppingen Mädchen erleben die Berufswelt der Technik

Göppingen / Constantin Fetzer

An der Hochschule in Göppingen haben 50 Mädchen in Workshops Technik erlebt. Das Interesse war groß, die Kurse ausgebucht.

Für die Berufsorientierung der Mädchen ist der Girls‘ Day sehr wichtig“, sagt Professorin Stefani Maier, die am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen lehrt und die rund 50 Mädchen ermutigt hat, „Technik zu erleben“. Wichtig sei, dass die Mädchen ihren Beruf frei wählen können und sich frühzeitig informieren, was es für Chancen gibt.

„Hier gibt es die Möglichkeit, Technik anzufassen und mitzumachen“, ruft sie den Schülerinnen, die zumeist in der siebten oder achten Klasse sind, zu. Die Mädchen, die sowohl von Gymnasien als auch von Realschulen kamen, haben in den Workshops viel erlebt: Zeichnen mit dem Computer per CAD bis hin zum Druck des Werkstücks am 3D-Drucker. Oder auch digitales Musizieren durch spezielle Software stand auf dem Programm. Mit entsprechendem Werkzeug und unter Anleitung von – vor allem – Studentinnen hat eine Gruppe zum Beispiel auch einen kleinen Motor zusammengebaut. „So kann man recht spielerisch Technik vermitteln und erklären“, berichtet Stefani Maier.

Die Teilnehmerzahl an der Hochschule war begrenzt, um praktische Workshops anbieten zu können, in denen die Mädchen aktiv mit dabei sein konnten. Die Studiengänge am Campus Göppingen sind alle technisch orientiert: Mechatronik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Ein bisschen Klischee durfte bei den Workshops dann doch sein: Besonders gefragt bei den Mädchen ist die Schmuckwerkstatt, in der aus Elektronikbauteilen wie Drähten, Platinenteilen und kleinen Widerständen Ketten und Co. hergestellt werden konnten – die Utensilien waren in einer rosa Werkzeugbox zu finden.

Beim Girls‘ Day werden die Mädchen einen Tag von der Schule freigestellt, um sich – wie auch an der Hochschule – in Berufen umzusehen, die noch immer hauptsächlich von Männern gewählt werden. Para­llel dazu wird seit einigen Jahren auch der Boys‘ Day angeboten, bei dem Jungs sich die Arbeitswelt anschauen können, in denen nach alten Rollenmustern vor allem Frauen arbeiten.

Es gelte also, dieses Rollendenken aufzubrechen – auch in der Arbeitswelt, so die Initiatoren. Mit den Workshops in den Laboren am Campus Göppingen wolle die Hochschule auch ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe nachkommen, diese Orientierungsmöglichkeiten vor allem auch für Mädchen anzubieten, erklärt Professorin Stefani Maier. Denn wenn heute Frauen in Ingenieursberufen immer akzeptierter sind – besonders häufig sind noch immer nicht in dieser Branche aktiv. Auch am Campus Göppinger der Hochschule ist die Quote der Frauen, die sich auf einen der technischen Studiengänge bewerben, noch recht gering.