Kabarett Lustige Pfarrer in Gruibingen

Lustige Pfarrer in Gruibingen

Gruibingen / SWP

Nach einer erfolgreichen Reformationstour im Jahr 2017 durch die Landeskirche kommen sie mit ihrem neuen Programm „Best of“ am Samstag, den 30. Juni in die Gruibinger Sickenbühlhalle: die lustigen Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Kirchenbezirken Göppingen – die Pfaffenpfeffer.

Bei ihnen wird alles wird durch den Kakao gezogen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Sekretärinnen, die Gemeindeglieder und sogar die Taufinteressenten. Liebevoll, aber auch scharf beobachtet, bringen sie lustige Geschichten aus ihrem Alltag auf die Bühne. Wunderbare Musik rundet dieses Kabarett ab. Die Göppinger Kabarettgruppe "Pfaffenpfeffer" besteht seit 2004. Mit Selbstironie und Witz geben die Geistlichen Einblick in die Kirche, das Gemeindeleben und den Pfarrberuf. Zielsicher bewegen sie sich zwischen den Höhen der Bergpredigt und den Niederungen des Stammtisches. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank, beim Autohaus Bötzel, im Pfarramt in Gruibingen und an der Abendkasse.