Musik Lumberjack Bigband: Ein Abschied auf Zeit

Göppingen / Helge Thiele

Es ist eine Abschiedsvorstellung – aber es ist kein Abschied für immer. Die Auftritte der Lumberjack Bigband in den drei Gottesdiensten am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Göppinger Oberhofenkirche sind die letzten Gastspiele der Musiker in diesem Jahr. Es sind Benefiz-Konzerte, der Erlös kommt der Kirche zugute. Nach Weihnachten beginnt für die Band um ihren Leiter Alexander Eissele eine knapp einjährige Pause. Die Rückkehr auf die Bühne ist erst für Dezember 2019 geplant, wenn die Lumberjacker in der Göppinger Stadthalle das Auftaktkonzert der 46. NWZ-Aktion „Gute Taten“ bestreiten.

Förderer und Helfer gesucht

Die Zeit bis dahin werden Eissele und seine Mitstreiter nicht ungenutzt verstreichen lassen. „Hinter den Kulissen werden wir weiterarbeiten und die notwendigen Umstrukturierungen vorantreiben“, kündigt Eissele an. Nachdem im Herbst mit dem Stuttgarter Unternehmen Amann & Söhne ein Sponsor gefunden wurde, der die Zukunft der Band ab 2020 zumindest für drei Jahre sichert, konnte Eissele die erlösende Nachricht verkünden, dass es für die Lumberjacker weitergeht. „Hätten wir diesen sensationellen Sponsor nicht im Boot, hätten wir aufhören müssen“, sagt Eissele, der im Hauptberuf als Klarinettist in Lüneburg arbeitet.

Was aber noch fehlt, ist finanzielle Unterstützung aus dem Landkreis. Ein Sponsorenkonzept, das der eigens gegründete Verein der Lumberjack Bigband erarbeitet hat, soll helfen, den einen oder anderen Förderer oder Freund aus heimischer Umgebung zu finden. Interessenten werden gebeten, sich per Mail bei Steffen Zimmermann zu melden (1.vorsitzender@lumberjack.de). Zu den Hauptaufgaben bis zum Sommer gehört „das Finden und Einarbeiten eines Koordinators, der die organisatorische Arbeit zu großen Teilen übernehmen soll“. Zum Beispiel auf 450-Euro-Basis.

Darüber hinaus werden ein bis zwei Helfer gesucht, die der Band gegen eine Aufwandsentschädigung an Konzerttagen beim Auf- und Abbau zur Seite stehen. „Damit wir uns mehr auf das Wesentliche konzentrieren können: das Konzert selber“, betont Eissele.

Auch Paul Lambert und Jochen Müller, die die Band unterstützen und beraten, machen deutlich: „Wir brauchen ein breiteres Fundament.“ Die gesuchten Förderer und Helfer könnten Mitglieder sein, oder auch Firmen. Nur so sei es langfristig möglich, die hochwertigen Konzerte zu bieten, für die die Bigband seit 30 Jahren steht. „Wir brauchen das Geld für die Qualität, nicht für mich. Ich lebe nicht von der Band“, betont Eissele, der sich mit der Lumberjack Bigband immer wieder auch für soziale Zwecke engagiert. Doch Noten, spezielle Arrangements, Bühnen- und Soundtechnik – all das kostet.

Nachwuchs ist willkommen

Die Nachwuchssuche soll intensiviert werden, weitere Strukturen wie die Homepage sowie der CD-Onlineshop werden ebenfalls „auf Vordermann“ gebracht.

Die Motivation, mit vielen neuen Ideen das Comeback zu starten, sei groß, versichert Alexander Eissele und hat einen Wunsch an die Fans der Lumberjack Bigband: „Bleibt uns treu und unterstützt uns in jeder Hinsicht!“