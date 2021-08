Einen neuen Anlauf nimmt das Stummfilm-Livekonzert, mit dem die Lumberjack Bigband am Sonntag, 15. August, in Göppingen Neuland betreten wird. Die Jazzformation unter Bandleader Alexander Eissele wird dann die Musik zum Film „Der letzte Mann“ in Kooperation mit den Stauferfestspielen unter den Platanen der Göppinger Oberhofenparkanlage spielen. Gefördert wird die ungewöhnliche Veranstaltung vom Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des...