Literatur Lovestory in der Steppe Kirgisiens

Im Kultur-Programm in der Michael-Kirche in Göppingen stellen der Erzähler Richard Schnell und der Flötist Fritz Nagel am Sonntag ab 17 Uhr den Liebesroman „Dshamilja“ von Tschingis Aitmatow vor.

In den Wirren des Zweiten Weltkrieges finden sich drei junge Menschen in der Steppe Kirgisiens zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Mit Pferd und Wagen fahren sie schwere Kornsäcke zur Bahnstation. Harte Arbeit, aber alle drei haben Träume. Bald jedoch bricht die Kruste des harten Alltags auf und brodelnd brechen die individuellen Schicksale und Begabungen hervor.

Die Erzähl-Reise knüpft in ihrer Intensität an die hohe Kunst des Geschichten-Erzählens an, wie sie in der Vergangenheit lebendig war. Nur anhand einer Stimme und der tiefen Nachempfindung des Textes wird die fesselnde Geschichte von Tschingis Aitmatow in unseren Vorstellungen plastisch, durch die Klänge verschiedener Flöten werden Räume zu Landschaften, die Stimmungen der Charaktere zu unseren eigenen.