Ein Halloween-Cupcake mit Brombeer-Saft als Blutersatz oder ein Muffin mit Valentins-Herzchen und dem Namenszug einer lieben Person, so nur zwei der individuellen Rezept-Ideen von Lena Rummel im Lovely Pie in der Göppinger Innenstadt.

Nach einem Jahr in der Lange Straße 4 hinter dem Marktplatz hat das junge Unternehmen seinen Standort seit wenigen Monaten ein paar Meter weiter im Haus Nummer 14, wo sich bisher der Shop von Jack Wolfskin befunden hatte.

Mehr Platz für Workshops und Café-Betrieb

„Wir brauchen mehr Platz, damit wir auch Kaffee zum Cupcake anbieten können“, erklärt Lena Rummel den Umzug. Die Kunden seien teilweise extra aus Heilbronn gekommen, um die kleinen Küchlein aus Göppinger Produktion zu kaufen. „Da war es natürlich schade, wenn man die Leute im Laden stehend bedienen musste und durch die Situation vielleicht nur wenige Minuten Zeit für sie hatte“, so die 28-Jährige, dich sich mit der Firmengründung 2018 einen Traum erfüllt hat. Teilnehmer für ihre Workshops reisen sogar aus der Schweiz, aus Luxemburg und Ostfriesland an. Auch sie finden nun Platz an einem großen rechteckigen Tisch, um Rezepte kennenzulernen und auszuprobieren.

Von Influencern inspiriert

Bei den Kreationen orientiert sich Rummel unter anderem an Internet-Größen wie der Bloggerin Karo Kauer, nach der ein Vanilleteig-Cupcake mit Waldfruchtcreme benannt ist. Oder auch an Influencerin Bella Kraus, die bei Youtube und Instagram 450.000 Follower vereint und mit Handballprofi Mimi Kraus verheiratet ist. Ihr zu Ehren gibt es einen im Angebot einen Cupcake mit Vanilleteig und Nutella-Creme. Kein Wunder, dass sich Lovely Pie nicht nur vor Ort in Göppingen wachsender Beliebtheit erfreut, sondern auch im Internet ein Trend ist.

Accessoires und Geschenke

Der Standard-Muffin kostet 4 Euro, die Mini-Version zum Probieren 1,50 Euro, Spezial-Varianten wie zu Halloween oder zum Valentinstag 4,50 Euro. Der dazu servierte BioKaffee ist laut Rummel handgepflückt und durch Langzeitröstung besonders verträglich für den Magen. Abgerundet wird das Programm mit so genannten „Bowls“, einer Art süßen Müsli-Zubereitung mit Zutaten wie Bio-Früchte-Püree, Granola, Haferflocken und Obst-Topping (ab 7,50 Euro).

Daneben gibt es im Laden auch Accessoires wie Backförmchen, Kaffeetassen und Geschenkschachteln,auf denen „Super Mom“ oder „Super Dad“ steht. Geöffnet ist dienstags bis freitags 10-18 Uhr sowie samstags 10-16 Uhr.