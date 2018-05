Auszeichnung Lob für Erfolgsmodell: IHK ehrt Parkhausgesellschaft

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Das „Göppinger Modell“ der Parkhausgesellschaft wurde bei einer Feier im Hotel Hohenstaufen von allen „als Erfolgsmodell“ gelobt. Wolf Martin, Präsident der IHK-Bezirkskammer Göppingen, übergab zusammen mit dem Leitenden Geschäftsführer Dr. Peter Saile zwei Urkunden für 50 Jahre Mitglied­schaft der Parkhausgesellschaft an deren Geschäftsbesorger, Dr. Dieter Feil, an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Jürgen Hilse, und an Geschäftsführer Hendrik Lang. Die IHK sei mit der Beratung von Karl Eckert-Hetzel von Anfang an dabei gewesen.

Positiver Strukturwandel

Nachdem Feil einen Überblick über die Aufgaben und Projekte der Parkhausgesellschaft von den Anfängen des Parkhauses in der Bahnhofstraße bis zu den heutigen Sanierungen gegeben hatte, überbrachte Oberbürgermeister Guido Till die Grüße der Stadt, die gleichzeitig größter Gesellschafter ist. Er betonte „die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gesellschaft“ und brachte den positiven Strukturwandel auch mit der Parkplatzsituation zusammen. Die Stadt als begehrter Standort brauche die „Kapazitäten der Gesellschaft“.