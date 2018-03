Sportanlage Lipi-Fraktion wittert Mauschelei bei Auftragsvergabe

Göppingen / Dirk Hülser

Die Vergabe der Arbeiten für den neuen Pumptrack in Faurndau hat ein Nachspiel: Die Fraktion der Linken und Piraten (Lipi) im Göppinger Gemeinderat hat das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) eingeschaltet und auch einen Fragenkatalog an OB Guido Till sowie Baubürgermeister Helmut Renftle geschickt. Im Kern geht es darum, ob die Verwaltung die Vergabe bei Gesamtkosten von mehr als 70 000 Euro eigenmächtig vornehmen durfte. Zudem wurde der Beschlussvorschlag zum Bau der Freizeitanlage dem Gemeinderat erst vorgelegt, als damit längst begonnen worden war.

„Unsere Nachfragen und Beschwerden richten sich gegen das Prozedere und nicht um die Einrichtung der Anlage selbst“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Christian Stähle ans RP. Aber seine Fraktion sei der Auffassung, bei einer Auftragsvergabe mit einem Volumen von 70 000 Euro seien die Gemeinderatsausschüsse zuständig. Stähle und seine zwei Lipi-Mitstreiter berufen sich dabei auf die Hauptsatzung der Stadt Göppingen. In Paragraf 10 heißt es, der OB dürfe Aufträge „bis zu einem Betrag von 50 000 Euro im Einzelfall“ vergeben.

Auf diesen Betrag belaufen sich die Kosten für Material und Maschinen, weitere 25 000 Euro werden durch einen Sponsoring-Vertrag mit dem Bauunternehmen Leonhard Weiss abgedeckt. Die Firma darf in diesem Gegenwert mit dem Projekt für sich werben und stellt im Gegenzug Auszubildende zur Verfügung, die die Anlage bauen.

In der Ausschusssitzung am 1. März hatte Renftle erklärt, den Sponsoringvertrag dürfe der OB laut Hauptsatzung selbstständig abschließen. Und die restliche Summe falle ebenfalls in die Zuständigkeit der Verwaltung, da es sich um einen Spielplatzbau handele.

Linke und Piraten sehen das etwas anders und gehen davon aus, „dass eine Splittung einer Baumaßnahme über Einzelbudgets nicht möglich ist“. Sie bemängeln auch: „Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen vor Einbringung einer Vorlage in die zuständigen Ausschüsse.“ Zwar habe die Verwaltung die entsprechende Sitzungsvorlage kurzfristig dergestalt abgeändert, dass die Stadträte nicht mehr zustimmen konnten, sondern nur noch eine Kenntnisnahme vorgesehen war. Nun wundert sich die Fraktion aber: „Trotz Kenntnisnahme ließ der Baubürgermeister abstimmen.“

„Enge politische Verbindung“

Ans RP schreibt Stähle auch von den Verbindungen zwischen OB Till und dem Bauunternehmen Weiss: „Das Unternehmen hat auf Grund der engen politischen Verbindung von Ulrich Weiß natürlich mit einer besonders genauen Beobachtung zu rechnen.“ Schließlich sei Weiß ehemaliger Göppinger Stadtrat, nach wie vor Kreistagskollege und Nebensitzer von OB Till im Kreistag sowie Parteikollege aus der CDU.

Stähle fordert Till und Renftle nun auf, „dass Sie diesen Vorgang dem Rechnungsprüfungsamt zur Bewertung und der Abgabe einer Stellungnahme vorlegen“. Das städtische Amt soll den Vorgang prüfen, denn die Lipi-Fraktion ist sich sicher: „Es wurde ganz eindeutig gegen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) verstoßen.“