Lipi-Fraktion kündigt Klage an

Göppingen / SWP

Nachdem die Gemeinderatsfraktion von Linken und Piraten (Lipi) mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den OB Guido Till keinen Erfolg hatte, kündigte sie am Donnerstag einen kommunalen Verfassungsstreit an.

In einem Schreiben an das Regierungspräsidium heißt es, die Fraktion werde Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen. Grund ist eine verbale Auseinandersetzung zwischen Till und Lipi-Stadtrat Christian Stähle in einer nichtöffentlichen Sitzung.