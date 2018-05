Städtebau Lidl bestätigt Bauabsichten am „Blauen Platz“

Göppingen / Arnd Woletz

Die Firma Lidl bestätigt, dass sie an der Filiale in der Göppinger Poststraße ein Bäckereicafé bauen will. Die Gemeinderäte im Ausschuss für Umwelt und Technik hatten wie berichtet vor wenigen Tagen von dem Vorhaben am sogenannten „Blauen Platz“ erfahren. Die Lokalpolitiker hatten die Pläne begrüßt, den Platz auf der Rückseite von Lidl und Sport Flöss neu zu gestalten.

Thomas Ertl, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Stuttgart, teilte gestern mit: „Wir befinden uns bereits seit einiger Zeit in intensiven und vertrauensvollen Gesprächen mit der Stadt Göppingen, wie der so genannte ,Blaue Platz’ neben unserer Filiale belebt werden kann. Gemeinsam wollen wir die beste Lösung für alle Beteiligten finden“. Ob neben dem Café auch weitere Handelsflächen angepeilt werden und zur Dimension des Bauvorhabens, wollte Lidl nicht Stellung nehmen.