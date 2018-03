Göppingen Lichtkunst im Schlosswäldchen

Göppingen / SWP

Im Rahmen des Lichkunstfestivals "Aufstiege" der Kulturregion Stuttgart, gibt es am Sonntag eine Führung zu den beiden Göppinger Kunstwerken.

Im Schlosswäldchen steht die zarte, modellhafte Installation „Infinity Device“ der japanischen Künstlerin und Architektin Yumi Kori. Am morgigen Sonntag gibt es um 20 Uhr eine Führung zu den beiden Kunstwerken von Yumi Kori und Michel Verjux mit Werner Meyer von der Kunsthalle Göppingen. Treffpunkt ist im Schlosswäldchen hinter dem Göppinger Schloss.

Zwei Treppen von links (schwarz) und rechts (weiß) fordern auf, hinaufzusteigen und durch die Öffnungen zu sehen. Neugierig sieht man in eine Folge von Räumen und Durchlässen und durch sie in ein Stück heller oder dunkler Unendlichkeit. Die feine lichte Architektur zeigt wunderbar japanische Ästhetik des Raumes, einen kleinen Tempel für die Augen. Ein wenig Ruhe und meditative Konzentration führt den Betrachter ins Innere der Architektur, die Klarheit und geistige Größe erleben lässt. Es handelt sich um eine kleine Insel in der Natur, in dem Park, was nachts noch viel deutlicher und zu einem ganz speziellen Erlebnis wird.

Nachts, mit dem Beginn der „Blauen Stunde“, leuchten durch die Glasfassade des Bahnhofs von Göppingen die drei Lichtkreise des französischen Künstlers Michel Verjux, links, rechts und in der Mitte. Licht ist seit der antiken Philosophie die Metapher alles Geistigen.

Der Kreis steht für Wiederholung, Unendlichkeit und verkörpert mit dem Quadrat die universellen Grundformen der Geometrie, mit denen wir alle Formen denken und vermessen. In jeder Architektur sind sie das Maß jeder Form. Drei Kreise sind eine künstlerische Geste in dieser Architektur der 1960er Jahre und geben diesem auf Durchgang und Bewegung angelegten Bau eine innere Ruhe und Balance. Und dreht man sich um, erkennt man den großen Halbkreis auf dem Turm der Kreisparkasse.

Am besten vom Marktplatz aus sieht man die zweite Hälfte des großen Lichtkreises auf der anderen Seite des Turmes der Kreissparkasse Göppingen. Michel Verjux zeigt seit über 30 Jahren seine Lichtkreise in aller Welt, immer im Zusammenhang mit Architektur. Und diese Lichtkreise verweisen immer auf das Besondere, heben das architektonische Bild hervor, das wir sonst übersehen. Zur Zeit sind solche Lichtkreise nicht nur in Göppingen, sondern auch am Schloss in Versailles zu sehen.