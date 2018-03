Göppingen Letzter Gong für Göppinger Kampfsport-Nacht?

Göppingen / Von Harald Betz

Die Absolute-Fighting-Gala sorgte acht Jahre für eine volle Stadthalle. Jetzt ist kein Platz mehr für die jungen Sportler.

Nizar Issa ist ein Tausendsassa, der in Uhingen ein Kampfsport-Studio betreibt, zum Trainerteam des ehemaligen Boxweltmeisters Firat Arslan aus Donzdorf zählt und in den vergangenen acht Jahren jeweils im Herbst mit seinem Team eine gut besuchte, mit sehr guten Kämpfen bestückte Fighting-Nacht in der Göppinger Stadthalle organisiert hat. Eine neunte Auflage dieser vorrangig von einem jungen Publikum geliebten Veranstaltung soll es nun an dieser Stätte nicht mehr geben. Als Nizar Issa die Stadthalle einmal mehr anmieten wollte, signalisierte ihm Sabrina Knorr vom städtischen Hallenmanagement, dass die Stadt diesen Kampfsport-Abend nicht mehr in der Stadthalle haben will, was auch Referatsleiter Wolfram Hosch unserer Zeitung bestätigte.

Mittlerweile stehen sich beide Seiten gegenüber wie Kontrahenten im Ring, der jeweils vom Veranstalter in der Stadthalle auf- und wieder abgebaut wurde. Issa, der namhafte Sponsoren aus Göppingen und Umgebung hinter sich weiß und darauf verweist, dass er jede Rechnung der Stadt pünktlich und vollständig bezahlt hat, versteht die Welt nicht mehr. Acht Jahre lang habe er sein Event in der Stadthalle ausgerichtet, nie seien Beschwerden an ihn herangetragen worden, sein Team habe vorbildlich gearbeitet und auch bei der Reinigung geholfen. Auch angefallene Überstunden des städtischen Personals seien bezahlt worden.

Für Wolfram Hosch, auf städtischer Seite Leiter des Fachbereichs Kultur und Stadtmarketing, ist die Fighting-Gala keine zur „Stadthallen-Widmung“ passende Veranstaltung, zumal die Kommune daran nichts verdient habe, nicht einmal die Unkosten seien bei dreitägiger Belegung mit Auf- und Abbau gedeckt gewesen. „Das ist nicht darstellbar“, erklärt Hosch und beklagt die entstandenen Personalkosten. Hosch verweist auf die EWS-Arena als möglichen Veranstaltungsort und darauf, dass der Organisator die Aufforderung, ihm einen schriftlichen Reservierungsantrag zuzusenden, nicht nachgekommen sei.

Nizar Issa hält dagegen, dass er natürlich eine entsprechende E-Mail an die Stadt geschickt hat und kann belegen, dass das Stadthallen-Management noch 2017 mit seiner Kampfsport-Veranstaltung auf der neuen Stadthallen-Hompage Werbung machen wollte. Umso unverständlicher ist für den Geschäftsführer der Uhinger K7-Fightacademy der Göppinger Sinneswandel. „Wir haben stets alle Anforderungen erfüllt, haben beim Cateringpartner den städtischen Wunschpartner genommen, haben Etwas gerade für die jungen Menschen ins Leben gerufen und unsere Sportler haben in Hotels vor Ort übernachtet“, so der 50-Jährige voller Unverständnis, „und jetzt dieses Aus für uns und bis zu 1000 Gäste an diesen Abenden.“ Klar ist: Die große EWS-Arena ist für Issa und seine Veranstaltungsgröße „viel zu teuer“, selbst für die kleine Nebenhalle müssten alle Bühnenelemente aufwendig neu konstruiert werden; was für die Stadthalle in Eigenregie angefertigt wurde, passt nicht. Der letzte Gong scheint am 21. Oktober 2017 ertönt zu sein.