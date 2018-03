Göppingen Letzter Abspann fürs MCC-Kino läuft

Göppingen / SWP

Ausgebeint Vom Charme der späten 70er bleibt nur ein Haufen Schutt: Im Kinocenter in der Grabenstraße haben die Abbrucharbeiten begonnen. Sichtbar ist das zunächst nur als Loch in der Wand. Die Inneneinrichtung fliegt aufs Parkdeck. Das Kinocenter wurde 1979 gebaut. Die drei Säle hießen Metro, City und Cherie – abgekürzt als MCC. Vor fünf Jahren wurde der letzte Film gezeigt. Jetzt weicht das Kinocenter ebenso wie die angrenzenden Gebäude des Apostel-Hotels dem zweiten Bauabschnitt des Apostelhof-Projekts, mit einem 130-Zimmer-Hotel, Stadtwohnungen und Ladenflächen. Der Abbruch des historischen Hotels war in der Bevölkerung sehr umstritten, dem MCC-Kino weinte indes kaum jemand eine Träne nach.