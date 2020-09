Ein kleiner Vergnügungspark mit Fahrgeschäften an der EWS-Arena sorgte über Tage hinweg für Dispute in der Stauferstadt und konnte gestern nun doch ohne große Probleme anlaufen. Einerseits ist es ein Pilotprojekt und eine Gratwanderung für alle Beteiligten, nachdem solche Veranstaltungen in Baden-Württemberg unter Corona-Bedingungen bisher nur mit Eintrittsgeld stattfinden konnten. Andererseits handelt es sich um ein Stück neue Normalität, das vielleicht wieder den Weg zu einem halbwegs normalen gesellschaftlichen Leben ebnen könnte. Mit strengen Auflagen wie Abstand, Zugangskontrolle und Maskenpflicht, versteht sich. Denn sollte auf dem Göppinger Rummel nur eine einzige Infektion bekannt werden, dann wäre der Schuss wohl gehörig nach hinten losgegangen.

Im Grundgesetz gibt es kein Recht auf Null-Risiko

Dass das Risiko überschaubar bleibt, dafür bürgen der Schaustellerverband Baden-Württemberg und sein Vorsitzender Marc Roschmann, aber auch alle Gäste, denen hiermit noch einmal die „AHA-Regel“ ans Herz gelegt sei. Abstand halten, für Hygiene sorgen und Alltagsmaske tragen, lautet die einfache Zauberformel mit drei Buchstaben. Sie könnte uns vielleicht weitere Wellen einer Corona-Hysterie ersparen, die für die Gesellschaft möglicherweise noch riskanter ist als das Virus selbst. Zahlenfetischismus und Überraschungen wie faktische Reisesperren für halb Europa – bald inklusive deutschen Landkreisen? – oder widersprüchliche Massentests und Quarantäneregeln könnten sonst schnell wieder die Wirtschaft schädigen und die Menschen unangemessen einschränken, statt ihnen Vernunft und Eigenverantwortung zuzutrauen.

Es geht nur mit Gelassenheit