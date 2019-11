Nach der Bluttat von Ursenwang am 2./3. November wird das endgültige Obduktionsergebnis noch mehrere Wochen auf sich warten lassen, wie die Polizei nun auf Anfrage mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das 39-jährige Opfer durch Schläge und Tritte gestorben. Die Leiche wies laut Staatsanwaltschaft zwischen 30 und 40 schweren Frakturen auf. Bei dem Toten handelt es sich um einen Russlanddeutschen aus der angrenzenden Hochhaussiedlung Ursenwang.

Kaum Angaben zur Identität der Beschuldigten

Laut Informationen aus dem Viertel stammen die vier Beschuldigten im Alter von 16, 19 und 23 Jahren zum Teil wohl ebenfalls aus Ursenwang. Die Rede ist von einer Herkunft aus sozial auffälligen deutschen Familien. Allerdings wollen Polizei und Staatsanwaltschaft hierzu nach wie vor keinerlei Angaben machen, was vor allem mit dem Jugend- und Persönlichkeitsschutz begründet wird. Die mutmaßlichen Totschläger haben laut den Behörden bisher noch keine verwertbare Aussage gemacht.

Anonyme Verhandlung nach dem Jugendstrafrecht

Ob tatsächlich gegen alle vier Verdächtigen eine Anklage möglich ist, wird in Göppinger Anwaltskreisen bezweifelt. In jedem Fall würde der Prozess in nichtöffentlicher Verhandlung stattfinden, um die Identität der Beschuldigten zu schützen. Die Höchsstrafe nach dem Jugendstrafrecht beträgt 10 Jahre, wobei sich der 23-Jährige vor der Jugendstrafkammer gegebenenfalls nach Erwachsenenstrafrecht zu verantworten hat und anders als seine Kumpane theoretisch auch zu lebenslang mit Sicherungsverwahrung verurteilt werden könnte.

Treffpunkt von problematischer Szene

Dass das Opfer mutmaßlich beraubt wurde, konnte noch nicht offiziell bestätigt werden. Es wird von der Staatsanwaltschaft aber auch nicht ausgeschlossen. Hingegen ist unklar, ob sich der 39-Jährige und der Täter persönlich kannten oder möglicherweise sogar im Streit lagen. Der Tatort zwischen Schlater Bach, Ursenwangschule und Edeka-Markt galt seit Langem als Treffpunkt von problematischen Jugendlichen, die sich auch immer wieder mit Passanten angelegt haben sollen. Einen Zusammenhang mit der Drogenszene hielten die Ermittler zunächst für unwahrscheinlich