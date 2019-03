Immer wieder gibt es Leerstände in der Innenstadt, für die kein geeigneter Mieter gefunden wird. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Göppingen will helfen.

Die Innenstadt von Göppingen zeichnet sich durch ihre Vielfalt an Gewerbetreibenden aus Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk aus. Regelmäßig suchen neue Unternehmen im Stadtgebiet nach geeigneten Gewerbeimmobilien. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Leerstände in der Innenstadt, für die kein geeigneter Mieter gefunden wird. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Göppingen will hier helfen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Wirtschaftsförderung ist die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, um einen Leerstand zu vermeiden und dadurch die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten.

Leer stehende Immobilien melden

Eigentümer oder Hausverwalter von leerstehenden Immobilien werden gebeten, Kontakt mit der Wirtschaftsförderung aufzunehmen. Dazu ruft die Stadtverwaltung Göppingen in einer Pressemitteilung auf. In einem vertraulichen Gespräch werden Anliegen besprochen und Kontakte zu potentiellen Interessenten hergestellt. Bei Interesse kann die Gewerbeimmobilie in die regionale und kostenlose Datenbank „Immobilienportal Region Stuttgart“ aufgenommen werden.

Dieses Immobilienportal wird über die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart überregional beworben. Auch Gewerbe- und Lagerflächen für Produktion und Handwerk, Büros und Praxen sowie den Einzelhandel werden gerne aufgenommen.

Die Wirtschaftsförderung Göppingen ist telefonisch unter der Nummer 07161 650-9305 erreichbar.