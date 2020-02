„Wenn ich das so sagen darf: Es war einfach ein geiles Gefühl, mit den Teilnehmern nach sechs Monaten über die Halbmarathon-Ziellinie zu laufen.“ Denis Leins steht auf der Bühne des Uhinger Uditoriums, zusammen mit 14 weiteren Trainern des Gesundheitsprogramms Lauf geht’s. Er erzählt von einem bewegenden Moment. Das beschriebene Glücksgefühl möchte er Ende September beim Ulmer Einstein-Marathon wieder erleben – mit einer Gruppe, die sich ab Ende März auf die anspruchsvolle Distanz von 21 Kilometern vorbereitet.

In Uhingen erzählte Mitinitiator Wolfgang Grandjean am Dienstagabend zahlreichen Interessierten, wie das Programm funktionieren kann. Er ist selbst Läufer. „Ihr bekommt alles, was ich damals nicht hatte, als ich angefangen habe.“ Er meint damit die Gruppe, die motiviert, und den Zeitplan, der die Teilnehmer ohne Stress und Überforderung an den Wettkampf heranführt.

Abgestimmt auf (Wieder-)Einsteiger

Lauf geht’s beinhaltet nicht nur Bewegung. Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Feil entwickelte das Programm so, dass auch Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Es ist speziell abgestimmt auf sportliche (Wieder-)Einsteiger und berücksichtigt, dass sich Herz-Kreislaufsystem und Bindegewebe an neue Belastungen gewöhnen müssen. Trainiert wird in drei Leistungsgruppen, angeleitet von ausgebildeten und motivierten Trainern. „Vor denen braucht ihr keine Angst haben. Das sind ganz normale Leute, eben solche, die Spaß am Laufen haben.“ Die Teilnehmer treffen sich freitag­abends oder sonntagmorgens, neben drei Lauf-Gruppen soll es in diesem Jahr erstmals eine Walking-Gruppe geben.

Teilnehmer aus den vergangenen Jahren gaben an, während der sechs Monate neue Freundschaften gefunden zu haben. Viele treffen sich auch nach Ende des Programms weiterhin zum Laufen. Zahlreiche Läufer gaben zudem an, sich insgesamt fitter gefühlt zu haben. Auch von weniger gesundheitlichen Beschwerden war die Rede.

Eine Pulsuhr helfe am Anfang, die Auswirkungen des Trainings auf den Körper richtig einzuschätzen, sagte Grandjean, der das Konzept launig vorstellte. Er erklärte ebenso, man brauche gute Schuhe, die den Fuß richtig stützen. „Die müssen nicht schön sein.“ Warum grundsätzlich mehr Frauen teilnehmen, weiß der Ini­tiator ebenfalls: „Weil die sich immer mit ihrer Freundin anmelden.“ Man sollte den ganzen Männern mal sagen, dass bei Lauf geht’s zwei Drittel Frauen dabei sind.

Teilnehmer verlieren an Gewicht

Die Teilnehmer profitieren darüber hinaus von mehreren Vorträgen über Training, Ernährung oder etwa zur Vorbereitung auf den Halbmarathon. In Webinaren lernen sie beispielsweise, wie sie abnehmen ohne zu fasten. Denn das Gesundheitsprogramm kombiniert Training mit einer kohlenhydratarmen Ernährung. Der durchschnittliche Gewichtsverlust der Teilnehmer liegt im Programm bei vier bis fünf Kilogramm. Teilnehmer, die mit 120 Kilo gestartet sind, haben teilweise sogar 30 Kilo verloren.

Nach anderthalb Stunden Information konnten sich interessierte Besucher direkt im Saal anmelden. Die Teilnehmer erhalten ein Starterpaket, das neben einem Buch auch den Trainingsplan sowie eine DVD und viele Produkte rund ums Laufen enthält.