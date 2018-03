Politik Land fördert Klinikneubau in Göppingen

Göppingen/Stuttgart / SWP

Die Landesregierung hat gestern den geplanten Klinikneubau in Göppingen in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2018 aufgenommen. Damit steht nun offiziell fest, dass der Neubau vom Land finanziell gefördert wird – als eines von acht Projekten im Land. Über die Höhe des Zuschusses wird allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte entschieden. In den vergangenen Jahren hätten die tatsächlichen Förderbeträge des Landes bei rund 45 Prozent der beantragten Kosten gelegen, betonte die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi gestern in einer Pressemitteilung. Die Politikerin hofft, dass der Neubau in Göppingen „so gut geplant ist, dass wir die maximal mögliche Förderung erhalten“. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Alex Maier sprach von einer „nachhaltigen Stärkung der medizinischen Versorgung im Landkreis“ und einem „starken Signal“ an die Patienten und Mitarbeiter der Alb-Fils-Kliniken.