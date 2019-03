Beim Erörterungstermin für das Aushub-Lager der Klinik ging es um Krach und die Gefahr möglicher Schwelbrände im Schiefergestein.

Am Montag wird der Spatenstich für den Neubau der Klinik am Eichert gefeiert, am Freitag ging es weit weniger feierlich darum, ob Teile des Baustellenaushubs unweit der Baustelle im Autenbachtal gelagert werden dürfen. Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi­gungs­verfahrens fand im Landratsamt der Erörterungstermin statt, zwei gültige Einwendungen hatte es gegeben, eine dritte war zu spät eingegangen – oder womöglich doch nicht, was noch zu klären sein wird.

Zu Beginn machte die Verhandlungsleiterin Doris Bernhard vom Umweltschutzamt des Landkreises klar, dass es sich bei dem Vorhaben nicht um eine Deponie handelt, auch wenn hier rund 50 000 Tonnen Gestein gelagert werden sollen. Eine Deponie ist jedoch dauerhaft, der Aushub soll aber nach fünf Jahren, auf jeden Fall nach dem Abriss der alten Klinik, wieder wegkommen. Deshalb handelt es sich laut Bernhard um ein Bodenzwischenlager.

Bedenken wegen des Baustellen-Lärms

Es soll auf einer Fläche von 12 000 Quadratmetern angelegt und gut acht Meter hoch werden. Eine der zwei Einwendungen kam von einem Anwohner. Er meinte: „Was mich stört, ist, dass die Baumaßnahmen von morgens um 6 bis um 22 Uhr laufen soll.“ Auf einer Karte zeigte er, welche Gebiete von Lärm betroffen sein werden: Es sind dies der Nordosten von Jebenhausen sowie die Bergfeld-Siedlung. „Baustellen-Lärm ist leider Gottes unvermeidlich“, sagte Bernhard.

Projektleiter Alessandro Foglia nahm sich die Bedenken zu Herzen und versprach im Namen seines Arbeitgebers, der kreiseigenen Alb-Fils-Kliniken: „Ich denke, wir können uns darauf verständigen, dass wir nur ausnahmsweise bis 22 Uhr arbeiten, das können wir zusagen.“

Sorge wegen Schwelbränden

Die zweite Einwendung kam von Walter Hauke vom Nabu, der vom früheren Leiter des Naturkundlichen Museums Jebenhausen und Vorsitzenden des Naturkundevereins Göppingen, Anton Hegele, unterstützt wurde. Hauke wies auf die Gefahr von Schwelbränden im bitumenhaltigen Posidonienschiefer hin, der auf dem Areal überwiegend gelagert werden soll. „Wenn das schwelt, können Sie es nicht löschen.“ Das schloss der geotechnische Projektleiter, Geologe Thomas Benz, zwar nicht gänzlich aus, er betonte aber: „Dazu braucht es sehr viel Energie, etwa einen Blitzeinschlag.“ Das sei unwahrscheinlich, zumal die Klinik und der Wald viel höher seien.

Auch Chemikerin Simone Reinstadler vom Landratsamt schloss einen Schwelbrand nahezu aus: „Das wird abgedeckt, dann gibt es kein Risiko mehr.“ Schließlich brauche ein Feuer Sauerstoff. Dem widersprach der promovierte Geologe Hegele: „Unterirdische Schwelbrände brauchen eben keinen Sauerstoff – deshalb ist das ja auch so schwer zu löschen.“

Eines bleibt noch offen. . .

Eine weitere Einwendung des Architekten der bestehenden Klinik, Lutz Friesch, wurde nicht behandelt, da der Brief nach dem Fristende am 15. März eingegangen war. Friesch beharrte jedoch darauf, am 15. ein Fax geschickt zu haben – Bernhard sagte zu, dies zu prüfen. Keine Angaben konnte sie zum weiteren zeitlichen Ablauf machen. Es bleibt also vorerst offen, wann das Genehmigungsverfahren abgeschlossen wird.

