Die SPD im Landkreis Göppingen begrüßt die Beschlüsse des Koalitionsausschusses. „Aus der Sicht unseres Landes Baden-Württemberg sind die Verabredungen sehr erfreulich“, so die Bundestagsabgeordnete Heike Baehrens und der Landtagsabgeordnete Peter Hofelich in einer Pressemitteilung. „Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate unterstützt gerade die von Industrie und Exporten geprägte Wirtschaft unseres Südweststaats. Denn für den notwendigen Aufholprozess brauchen wir alle Kräfte und kein nur mühsam zu schließendes Beschäftigungsloch“, so Hofelich.

Hilfen auch für Künstler, Soloselbstständige und Kleinunternehmer