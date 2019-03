Küferstüble Küferstüble in Bartenbach nach Brand wieder offen

Bartenbach / Maren Bertits

„We are back“ heißt es mit zwei Ausrufezeichen auf der Website des „Küferstüble“ in Bartenbach. Kürzlich hat Inhaber Markus Fränkel sein Restaurant nach ungefähr dreieinhalb Monaten wiedereröffnet.

Durch den Brand im November letzten Jahres war ein enormer Schaden entstanden. Der Brand war in einer Abzugshaube in der Küche ausgebrochen. „Die Küche war komplett hinüber, nur noch die Grundmauern sind übrig geblieben“, bedauert Fränkel. Sogar der Putz sei von der Decke gefallen. Überall habe das Feuer erhebliche Rußschäden hinterlassen, bis nach vorne in die Gaststätte, wie der Inhaber berichtet. „Den kompletten hinteren Bereich hat man deshalb erneuern müssen“, berichtet der Inhaber. Der reine Sachschaden belaufe sich auf ungefähr 40 000 Euro, „und das ohne den Ausfall der Gaststätte“, betont er.

Am Anfang habe er Sorge gehabt, dass zur Wiedereröffnung möglicherweise keine Gäste kommen. Aber diese Angst war unbegründet. „Ich bin sehr froh, dass mich so viele Menschen in dieser schweren Zeit unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich“, merkt Fränkel an.

Beeindruckt sei er besonders von der tatkräftigen Unterstützung, die von seinen Stammgästen gekommen ist. „Beim Ausräumen nach dem Brand haben sie mir sehr weitergeholfen, und Spendenaktionen ins Leben gerufen.“

Deshalb hat er am Abend vor der eigentlichen Eröffnung einige Helfer eingeladen und sich damit bei ihnen für ihre Hilfe bedankt. „Für die restlichen Gäste lasse ich mir natürlich auch noch etwas einfallen“, kündigt er an. Insgesamt, so betont Fränkel, sei es nicht selbstverständlich, dass der Betrieb so normal weiterlaufe, wie vor dem Brand. Auch sein Personal habe die drei Monate gut überbrückt und ist dem Küferstüble treu geblieben.