Abfall Kritischer Blick auf die Müllpolitik

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Es war ein erster langer Abend, zwei weitere werden am 16. Mai und 10. Juli folgen. Auf Schloss Filseck fiel am Donnerstag der Startschuss für die Bürgerbeteiligung beim Thema Müllpolitik. Hintergrund ist die weiterhin geplante Erhöhung der Verbrennungskapazität im Göppinger Müllheizkraftwerk, das von der Firma EEW betrieben wird, sowie weitere Änderungen im Entsorgungsvertrag zwischen Landkreis und EEW. Die Absicht, die jährliche Verbrennungsmenge von derzeit knapp 158 000 auf 180 000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen, wird seit einem Jahr kontrovers diskutiert. Die Stadt Göppingen beispielsweise hat sich in einer Resolution klar gegen die Pläne ausgesprochen – vor allem wegen des höheren Schadstoffausstoßes.

Bei dem vom Landkreis angestoßenen – freiwilligen – Bürgerbeteiligungsverfahren sollen die Teilnehmer vertieft in eine moderierte Diskussion einsteigen. 29 Bürger haben ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet. Beim ersten Treffen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Themen Gesundheit und Emissionen, Vertragsinhalte und Betrieb sowie mit Fragen eines möglichen künftigen Müllkonzepts beschäftigen. Auch Vertreter der Kreisverwaltung, des Kreistags und der Firma EEW sind in den Arbeitsgruppen vertreten. Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ist für den Kreistag, der nach dem Willen der Kreisverwaltung in diesem Herbst über die Erhöhung der Verbrennungsmenge entscheiden soll, nicht bindend.