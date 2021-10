Radfahrer, Spaziergänger, Jogger: Es ist viel los an diesem sonnigen Sonntagnachmittag rund um den Eichertwald. Eine weiträumige Absperrung am Waldweg zwischen Göppingen und Jebenhausen, oberhalb des Waldeckhofs, sorgt für Aufsehen. Manche Fußgänger laufen über das Feld, viele kehren um. Was ...