„Wir sind sehr froh, dass wir in Uhingen so sicher leben können“, sagte Bürgermeister Matthias Wittlinger mit Blick auf die Polizei- und Kriminalstatistik für Uhingen. Das örtliche Polizeirevier präsentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Kriminalitätsstatistik. Die Zahlen bezoge...