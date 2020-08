Ein Wochenmarktbeschicker aus dem Kreis Esslingen war am Freitagvormittag mit seinem Verkaufswagen zum Wochenmarkt nach Eislingen gefahren. Er hatte landwirtschaftliche Produkte verkauft. Die Einnahmen legte er in eine Kasse in seinem weißen Opel Movano. Zwischen 11.40 und 12.05 Uhr entwendete ein Dieb die Kasse samt Einnahmen aus dem Fahrzeug. Der Geschädigte und die Polizei hoffen auf Zeugenhinweise unter Tel. (07161) 8510.